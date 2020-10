(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lucia Izzo - Per scongiurare un nuovo lockdown della, il Governo ha introdotto nel D.L.nuove misure affinché l'attività giudiziaria possa proseguire in condizioni di sicurezza.

elenabonetti : Dal mio Ministero abbiamo scritto e inserito nel decreto Ristori una norma che estende la possibilità di accedere a… - FratellidItalia : ?? Il governo Conte è una calamità ?? Link: - borghi_claudio : Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo… - zazoomblog : Decreto ristori: il pacchetto giustizia - #Decreto #ristori: #pacchetto - Valeriacredeche : RT @FratellidItalia: ?? Il governo Conte è una calamità ?? Link: -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori

Il Sole 24 ORE

La gente è stanca di come l'esecutivo sta gestendo l'emergenza Covid e non basta promettere sussidi. Il decreto ristori, infatti, è entrato in vigore giovedì ma già si allunga la lista delle imprese e ...Il provvedimento prolunga l'esonero per le aziende che non usufruiscono della cassa mentre sospende i versamenti per le aziende colpite dal ...