Decreto Ristori: focus sulle misure giustizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Decreto Ristori ha inquadrato degli strumenti importanti per non far fermare del tutto la giustizia Italiana nel periodo di emergenza proclamata. Su 46 pagine di testo, troviamo gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 che riguardano: le attività di indagini preliminari come interrogatori, udienze e partecipazioni;le attività di invio di documenti, atti e istanze;misure urgenti allo svolgimento del processo amministrativo;misure urgenti per processo contabile e tributario.Decreto Ristori e giustizia: oltre al processo penale telematico Il processo penale telematico è stato introdotto quest’estate come elemento di una riforma importante attesa da molto tempo. La giustizia Italiana è digitalizzata e ha ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilha inquadrato degli strumenti importanti per non far fermare del tutto laItaliana nel periodo di emergenza proclamata. Su 46 pagine di testo, troviamo gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 che riguardano: le attività di indagini preliminari come interrogatori, udienze e partecipazioni;le attività di invio di documenti, atti e istanze;urgenti allo svolgimento del processo amministrativo;urgenti per processo contabile e tributario.: oltre al processo penale telematico Il processo penale telematico è stato introdotto quest’estate come elemento di una riforma importante attesa da molto tempo. LaItaliana è digitalizzata e ha ...

ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - suitetti : RT @LaVeritaWeb: Nel decreto Ristori inseriti i domiciliari per chi ha condanne brevi e licenze allungate. - BarPutin : RT @jimmomo: No, non ci siamo proprio. Sempre peggio: il 'decreto ristori' è nei fatti un'elemosina che non impedirà una catena di fallimen… -