Decreto Ristori | fino al 400% di indennizzo per 53 categorie | ecco quali

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilscatta da oggi, pubblicato in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale. Ilstabilisce indennizzi per tutte l attività che hanno risentito della chiusura o della limitazione dell’orario di apertura e tramite i codici Ateco sono state individuate le 53che potranno accadere al contributo a fondo perduto. Gli indennizzi previsti arrivano, come nel caso delle discoteche al. L’importo spettante è calcolato sul calo del fatturato e dei corrispettivi mettendo a confronto il mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019. Le percentuali di spettanza variano dal 100% spettante, ad esempio ai taxi,alper le discoteche. Elenco attività interessate e percentuale di ...

Ristori a fondo perduto per bar e ristoranti, credito di imposta per gli affitti, esoneri contributivi e non solo ? Leggi l'articolo ...A Buongiorno Reggio la notaio Giorgia Manzini ha spiegato le ultime disposizioni del Governo a favore delle imprese e in termini di lavoro, salute e sicurezza ...