Decreto Ristori, fino al 400% di indennizzo per 53 categorie, ecco quali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Decreto Ristori scatta da oggi, pubblicato in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale. Il Decreto stabilisce indennizzi per tutte l attività che hanno risentito della chiusura o della limitazione dell'orario di apertura e tramite i codici Ateco sono state individuate le 53 categorie che potranno accadere al contributo a fondo perduto. Gli indennizzi previsti arrivano, come nel caso delle discoteche al 400%. L'importo spettante è calcolato sul calo del fatturato e dei corrispettivi mettendo a confronto il mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019. Le percentuali di spettanza variano dal 100% spettante, ad esempio ai taxi, fino al 400% per le discoteche.

