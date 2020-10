Decreto Ristori: ecco gli aiuti categoria per categoria (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decreto Ristori: ecco gli aiuti a sostegno dei settori produttivi colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia Covid 19. Dopo il varo da parte del Governo e la firma da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entra in vigore il Decreto Ristori, contenente misure urgenti per il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia Covid 19. Sono 53 le categorie individuate attraverso i codici Ateco che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto. ecco nel dettaglio la lista dei codici Ateco che avranno accesso al contributo: Ristoro al 100% Trasporto con taxi – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100%. Ristoro al 150% Alberghi – Villaggi turistici ... Leggi su 2anews (Di giovedì 29 ottobre 2020)glia sostegno dei settori produttivi colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia Covid 19. Dopo il varo da parte del Governo e la firma da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entra in vigore il, contenente misure urgenti per il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia Covid 19. Sono 53 le categorie individuate attraverso i codici Ateco che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto.nel dettaglio la lista dei codici Ateco che avranno accesso al contributo: Ristoro al 100% Trasporto con taxi – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100%. Ristoro al 150% Alberghi – Villaggi turistici ...

