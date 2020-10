Decreto Ristori, Ecco cosa cambia su ammortizzatori sociali, indennizzi e welfare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le ha stabilite il Dl "Ristori" approvato questa settimana dal Cdm, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a distanza di pochi giorni dal Dpcm che imposto ulteriori restrizioni alle ... Leggi su pensionioggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le ha stabilite il Dl "" approvato questa settimana dal Cdm, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a distanza di pochi giorni dal Dpcm che imposto ulteriori restrizioni alle ...

Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - IlFattoNisseno : ANCI Sicilia: E’ Emergenza, la Regione trasferisca subito i Fondi del Decreto Ristori - S_hicetnunc : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I soldi di Conte sono come i carrarmati di Mussolini Come si fa a finanziare il decreto… -