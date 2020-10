Decreto Ristori, deficit al 10,7%: coperture da risparmi in altre misure di emergenza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il deficit per il 2020 passa dal 10,5% al 10,7% del Pil dopo l’approvazione del Decreto Ristori. A segnalarlo è la relazione tecnica al provvedimento che precisa comunque che saranno rispettati i limiti di indebitamento autorizzati per quest’anno nella Nadef. Nella Nota al documento di economia e finanza era infatti indicato un deficit al 10,8% che è stato approvato dal Parlamento a inizio ottobre. Al momento, dunque, resta ancora di qui alla fine dell’anno un margine dello 0,1% (circa 1,7 miliardi). Le coperture del Decreto provengono, precisa la relazione tecnica, in larga parte dai risparmi sulle misure messe in campo durante l’emergenza, a seguito del minore utilizzo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilper il 2020 passa dal 10,5% al 10,7% del Pil dopo l’approvazione del. A segnalarlo è la relazione tecnica al provvedimento che precisa comunque che saranno rispettati i limiti di indebitamento autorizzati per quest’anno nella Nadef. Nella Nota al documento di economia e finanza era infatti indicato unal 10,8% che è stato approvato dal Parlamento a inizio ottobre. Al momento, dunque, resta ancora di qui alla fine dell’anno un margine dello 0,1% (circa 1,7 miliardi). Ledelprovengono, precisa la relazione tecnica, in larga parte daisullemesse in campo durante l’, a seguito del minore utilizzo ...

borghi_claudio : Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo… - Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - braveheartmmt : RT @borghi_claudio: Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo ria… - 8_ferro : RT @borghi_claudio: Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo ria… -