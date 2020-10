Decreto Ristori: Coldiretti, 'serve un intervento tempestivo di sostegno alle imprese dell'intera filiera agroalimentare' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ..." sottolinea la Coldiretti - rischia di aggravarsi senza un intervento tempestivo di sostegno alle imprese dell'intera filiera agroalimentare dopo la pubblicazione del Decreto Ristori sulla Gazzetta ... Leggi su agensir (Di giovedì 29 ottobre 2020) ..." sottolinea la- rischia di aggravarsi senza undidopo la pubblicazione delsulla Gazzetta ...

ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - irritatrix : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I soldi di Conte sono come i carrarmati di Mussolini Come si fa a finanziare il decreto… - MG462gm : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Decreto Ristori'. Un'altra penosa presa in giro del governo giallofucsia -