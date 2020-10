Decreto Carceri Covid, fuori 5mila detenuti: «Nessun permesso per mafiosi e rivoltosi» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decreto Carceri – Giovedì 29 ottobre 2020. La seconda ondata da Coronavirus fa tremare anche i penitenziari. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della sera’ sono già 150 i detenuti trovati positivi al Covid in ben 41 istituti. 71 di questi solo a San Vittore a Milano, 55 a Terni, altri 12 a Benevento. E non è finita qui: sono 200 gli operatori di Polizia che risultano aver contratto il virus in tutta Italia. Tre sono ricoverati, la restante parte è in quarantena a casa. Numeri che destano preoccupazione e che hanno spinto il governo ad agire. Nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, avvenuta due giorni fa, sono stati così presi alcuni provvedimenti volti a limitare la diffusione del contagio anche dietro le sbarre. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)– Giovedì 29 ottobre 2020. La seconda ondata da Coronavirus fa tremare anche i penitenziari. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della sera’ sono già 150 itrovati positivi alin ben 41 istituti. 71 di questi solo a San Vittore a Milano, 55 a Terni, altri 12 a Benevento. E non è finita qui: sono 200 gli operatori di Polizia che risultano aver contratto il virus in tutta Italia. Tre sono ricoverati, la restante parte è in quarantena a casa. Numeri che destano preoccupazione e che hanno spinto il governo ad agire. Nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, avvenuta due giorni fa, sono stati così presi alcuni provvedimenti volti a limitare la diffusione del contagio anche dietro le sbarre. leggi anche l’articolo ...

