De Luca | “Sul Coronavirus ho detto la verità Ora ve lo dimostro” Video

"Uno in Italia ha detto la verità. Piccolo promemoria per gli sciacalli e gli smemorati". Con queste parole e allegando un Video sulla sua pagina Facebook, il Presidente della Regione Campania cerca di dimostrare, facendo un collage di dichiarazioni – ben 17 spezzoni di filmato, che vanno da aprile scorso al 15 settembre – di aver sempre avuto ragione sulle sue posizioni riguardo al Coronavirus.

