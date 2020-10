De Luca scrive a Conte: «Sconcertanti le parole di Ricciardi. Dal governo solo ritardi» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto una lettera di rimostranze al governo. In essa segnala che a 15 giorni dall’incontro con esponenti dell’esecutivo, non ha ancora ricevuto risposta alle richieste avanzate. «Le ricordo che avevamo chiesto l’invio immediato da parte della Protezione civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 infermieri. Ad oggi sono arrivati solo 22 medici e 81 infermieri. È una situazione sconcertante e intollerabile se si tiene conto del fatto che la Campania ha una sottodotazione drammatica di personale». De Luca non risparmia un affondo a Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza che ha invocato il lockdown per Napoli (e Milano). «Colgo l’occasione per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha scritto una lettera di rimostranze al. In essa segnala che a 15 giorni dall’incontro con esponenti dell’esecutivo, non ha ancora ricevuto risposta alle richieste avanzate. «Le ricordo che avevamo chiesto l’invio immediato da parte della Protezione civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 infermieri. Ad oggi sono arrivati22 medici e 81 infermieri. È una situazione sconcertante e intollerabile se si tiene conto del fatto che la Campania ha una sottodotazione drammatica di personale». Denon risparmia un affondo a Walter, consulente del ministro della Salute Speranza che ha invocato il lockdown per Napoli (e Milano). «Colgo l’occasione per ...

