Daydreamer, sabato 31 ottobre cambia orario: in onda dalle 14.10 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Buone notizie per i fan di Daydreamer. Mediaset ha infatti deciso che sabato 31 ottobre andranno in onda ben 3 episodi della soap turca. Appuntamento dunque a partire dalle 14:10 subito dopo l’episodio di Beautiful e sino alle 16:00, per poi lasciare la linea a Silvia Toffanin con Verissimo. Per questo sabato dunque, salterà l’appuntamento con Una vita che tornerà regolarmente in onda domenica 1 novembre. Ma vediamo cosa accadrà in ‘Daydreamer- le Ali del sogno’ nella prossima puntata di sabato. Daydreamer in onda sabato 31 ottobre dalle 14:10: Sanem preoccupata Per i fan di Daydreamer il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Buone notizie per i fan di. Mediaset ha infatti deciso che31andranno inben 3 episodi della soap turca. Appuntamento dunque a partire14:10 subito dopo l’episodio di Beautiful e sino alle 16:00, per poi lasciare la linea a Silvia Toffanin con Verissimo. Per questodunque, salterà l’appuntamento con Una vita che tornerà regolarmente indomenica 1 novembre. Ma vediamo cosa accadrà in ‘- le Ali del sogno’ nella prossima puntata diin3114:10: Sanem preoccupata Per i fan diil ...

AngeloJesse1 : DayDreamer confermato per tutto novembre al sabato e alla domenica... Speriamo sia vero. ?? - FedeDesyFaty : Continuano in questa settimana di ?? i miei #MaiUnaGioia sabato nel giorno del mio compleanno avevo 2 ore tutte per… - patrizia_rella : RT @CClub1989: Una grande sorpresa per il pubblico di Canale 5: questo sabato 31 ottobre Daydreamer andrà in onda con ben tre episodi dalle… - MariaLuisaCiri1 : RT @CClub1989: Una grande sorpresa per il pubblico di Canale 5: questo sabato 31 ottobre Daydreamer andrà in onda con ben tre episodi dalle… - infoitcultura : Daydreamer cambia orario: sabato durerà di più, i dettagli -