Dalla polvere all' Olimpo e poi la caduta all' inferno | i 60 anni di Maradona

(Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - "Sogno di poter segnare un altro gol contro gli inglesi, stavolta con la mano destra!". Diego Armando Maradona compie sessant'e in un'intervista esclusiva a France Football racconta quale sarebbe, per lui, il regalo perfetto. E quella che sembra in apparenza solo una battuta in realtà per il 'Pibe de oro' rivela il desiderio mai sopito. Quello di ritornare in campo per far innamorare ancora le persone con le sue folli giocate. Proprio come accadde nel 1986, ai mondiali in Messico, quando con le mani e con i piedi Maradona fece impazzire avversari e tifosi. Contro gli inglesi, in un quarto di finale ricco di implicazioni politiche per via delle Isole Falkland, Diego si consacra ai posteri, dribblando ogni avversario ed eludendo i più impliciti dettami di quella che si chiama 'sportivita''. Difficile, del resto, tenere a freno ogni ...