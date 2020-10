Dal Mediterraneo orientale all’islamismo | dietro allo scontro tra Erdogan e Macron c’è una rivalità politica che fa comodo a entrambi

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attentato terroristico, probabilmente di matrice islamista, di oggi a Nizza ha riacceso nuovamente il dibattito sull’Islam radicale in Francia. Tre persone sono state uccise, e una di queste è stata decapitata proprio come l’insegnate Samuel Paty, assassinato in Francia due settimane fa. Una morte che ha portato il presidente francese Emmanuelad annunciare una controversa campagna per cambiare le pratiche dell’Islam in Francia, con una stretta su moschee e luoghi di culto. La decisione non è stata ben digerita dal presidente turco Recep Tayyipche, dopo aver detto adi farsi curare per problemi mentali, ha invitato i Paesi musulmani a boicottare i prodotti francesi. Una rivalità strategica Francia e Turchia, seppur alleati Nato, hanno visto i propri rapporti ...