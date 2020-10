Da Genova a Palermo: la protesta infiamma le piazze italiane (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce la protesta, da Nord a Sud d’Italia, in scia alle restrizioni introdotte con l’ultimo DPCM che il Presidente del Consiglio ha ufficializzato domenica scorsa nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha definito la nuova stretta “sofferta ma necessaria”. Si viaggia su un doppio binario, molto pericoloso: alle rivendicazioni dure ma pacifiche di gran parte di categorie e settori già in ginocchio, si affiancano, infatti, scontri di piazza cavalcati da frange violente che, come ha sottolineato nelle scorse ore, il Ministro Lamorgese “vanno assolutamente isolate”. L’epidemia sta assumendo una valenza totalizzante con riflessi inevitabili anche sul profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ha detto il Ministro dell’Interno durante un’informativa al Senato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce la, da Nord a Sud d’Italia, in scia alle restrizioni introdotte con l’ultimo DPCM che il Presidente del Consiglio ha ufficializzato domenica scorsa nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha definito la nuova stretta “sofferta ma necessaria”. Si viaggia su un doppio binario, molto pericoloso: alle rivendicazioni dure ma pacifiche di gran parte di categorie e settori già in ginocchio, si affiancano, infatti, scontri di piazza cavalcati da frange violente che, come ha sottolineato nelle scorse ore, il Ministro Lamorgese “vanno assolutamente isolate”. L’epidemia sta assumendo una valenza totalizzante con riflessi inevitabili anche sul profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ha detto il Ministro dell’Interno durante un’informativa al Senato ...

Agenzia_Ansa : #Dpcm: tensioni e scontri a #Palermo, #Genova, #Verona. Viminale: nessuna regia unica #ANSA - Adnkronos : Proteste e scontri, da Genova a Palermo - DefenseMichel : RT @CriticaScient: Oggi a Bologna come a Verona, Bari, Palermo, Genova, l'emergenza sanitaria non si affronta distruggendo le famiglie, la… - Cristin23979363 : RT @CriticaScient: Oggi a Bologna come a Verona, Bari, Palermo, Genova, l'emergenza sanitaria non si affronta distruggendo le famiglie, la… - pietro_del_giud : RT @CriticaScient: Oggi a Bologna come a Verona, Bari, Palermo, Genova, l'emergenza sanitaria non si affronta distruggendo le famiglie, la… -