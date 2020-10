Cuomo | “Abbiamo fermato la Juve | possiamo ripeterci con l’Atalanta”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Giuseppe, difensore del Crotone, ha parlato alla tv ufficiale del club calabrese in vista della partita contro l’Atalanta, affermando come la squadra debba ripetere la buona prestazione vista con lama anche a Cagliari. Queste le sue parole: “Sono tornato dopo un infortunio che mi ha tenuto fuori ma adesso mi sento bene. Ho giocato 120 minuti contro la SPAL in Coppa Italia e stavo bene. Siamo stati sfortunati sui rigori ma la partita la dovevamo chiudere prima. Continuiamo per la nostra strada, perchè l’obiettivo non era la Coppa Italia ma è salvarci in campionato”. Sull’Atalanta: “Dobbiamo cercare di fare punti in campionato, che ci servono come il pane. Contro i nerazzurri non sarà facile ma l’obiettivo è portare a casa qualcosa, proveremo a vincere. Abbiamo ...