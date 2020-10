Crosetti | che linea di credito avrà Pirlo | se lo scudetto non ha salvato Allegri e Sarri?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Passano i giorni, le settimane e gli avversari, siano il Crotone o il Barcellona, e ancora non si capisce cosa possa diventare la Juventus, e soprattutto quando. Se non è bastato loa salvare, chediavrà?“. Lo scrive Mauriziosu Repubblica, commentando la sconfitta dei bianconeri contro il Barcellona. La serata avrebbe potuto essere “una mattanza”. Discrive: “sarà pure un predestinato ma per adesso sembra di più un dilettante, ha di sicuro in mente una visione ampia, ha coraggio, cerca i giovani ma gli avranno detto che qui il tempo non c’è, non è mai esistito, da Einstein a Boniperti è sempre stato un ...