Crock Of Gold: il trailer del documentario su Shane MacGowan prodotto da Johnny Depp (Di giovedì 29 ottobre 2020) Musica, poesia e stravaganza nel trailer di Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, documentatio dedicato al leader dei Pogues prodotto da Johnny Depp e diretto da Julien Temple Svelato il trailer di Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, documentario sul leader dei Pogues prodotto da Johnny Depp. Il film, diretto da Julien Temple, esplora la vita e la carriera del membro fondatore dei Pogues, il poete e musicista Shane MacGowan.

Svelato il trailer di Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, documentario sul leader dei Pogues prodotto da Johnny Depp. Il film, diretto da Julien Temple, esplora la vita e la carriera ...

“Crock of Gold”, il primo trailer del documentario sulla vita di Shane MacGowan dei Pogues

Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, il film documentario che ripercorre la vita del frontman dei Pogues uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il prossimo mese (il DVD è attes ...

Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, il film documentario che ripercorre la vita del frontman dei Pogues uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il prossimo mese (il DVD è attes ...