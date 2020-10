Cristiano Ronaldo e il messaggio irresponsabile e arrogante sul tampone rimosso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tampone è una cazzata: firmato Cristiano Ronaldo . La lapidaria sentenza di CR7, affidata come di consueto al tribunale dei social prima di essere frettolosamente rimossa, chiude la catena di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilè una cazzata: firmato. La lapidaria sentenza di CR7, affidata come di consueto al tribunale dei social prima di essere frettolosamente rimossa, chiude la catena di ...

RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - ZZiliani : Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha dett… - tancredipalmeri : Gravissimo post di Cristiano Ronaldo, dicendo che “il tampone Covid è una str...ata” ??????? - OvbudeE : @ChampionsLeague @FTBSantander @MarcusRashford the new Cristiano ronaldo - ASR_Saf : RT @EddieTobar: Forza Juve fino alla fine hasta la muerte andiamo ragazzo CR7 Ronaldo Juve storia di un grande amore la veccia signora ????????… -