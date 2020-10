Crisanti critica Ronaldo sui tamponi | ' Superficialità e di mancanza di rispetto per gli altri'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La polemica non si placa: la risposta di Cristianosu Instagram sui, definiti una 'stronzata', subito cancellata dall'asso portoghese, non è passata inosservata. Dopo le repliche di ...

StartMagNews : Il laboratorio di Andrea Crisanti boccia i #tamponi rapidi di #Abbott: 3 positivi su 10 potrebbero risultare negati… - La7tv : #aggiornamentisulcoronavirus Il prof. #Richeldi commenta le parole del virologo #Crisanti che muove una critica mol… - JimmyMelone : @antonellaviol17 L'ho ascoltata sul punto ieri sera a 8 e mezzo (la Gruber voleva una critica a Crisanti e lei c'3… - holyghostpro : Vaccino Covid, Viola critica Crisanti - My_Salute : Vaccino Covid, Viola critica Crisanti -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti critica

Adnkronos

L'ordinario di Microbiologia all'Università degli studi di Padova: "Molti si ammalano per comportamenti sbagliati degli altri e le sue affermazioni sono una mancanza di rispetto''.Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: "Squadre di calcio in bolla per continuare a giocare. Complimenti a De Luca, ha avuto il coraggio di prendere misure impop ...