Crisanti: "A Milano avrei fatto lockdown 10 giorni fa. Tampone rapido? Non è lasciapassare sociale" (Di giovedì 29 ottobre 2020) “avrei fatto il lockdown a Milano 10 giorni fa”. A parlare è il virologo Andrea Crisanti durante la trasmissione Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Raiuno.“La situazione non induce all’ottimismo” ha detto il direttore di microbiologia e virologia dell’Università di Padova, proseguendo: “La trasmissione del virus non accenna a diminuire. Così come preoccupa l’elevata percentuale di tamponi positivi: ci dice che c’è una grande fetta di casi nascosti. Per vedere gli effetti delle misure del governo ci vorranno altri 7-10 giorni. Ma, se continua così, non possiamo aspettare altri 10 giorni. In ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “il10fa”. A parlare; il virologo Andreadurante la trasmissione Oggi; un altro giorno condotto da Serena Bortone su Raiuno.“La situazione non induce all’ottimismo” ha detto il direttore di microbiologia e virologia dell’Università di Padova, proseguendo: “La trasmissione del virus non accenna a diminuire. Così come preoccupa l’elevata percentuale di tamponi positivi: ci dice che c’; una grande fetta di casi nascosti. Per vedere gli effetti delle misure del governo ci vorranno altri 7-10. Ma, se continua così, non possiamo aspettare altri 10. In ...

HuffPostItalia : Crisanti: 'A Milano avrei fatto lockdown 10 giorni fa. Tampone rapido? Non è lasciapassare sociale' - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Crisanti: 'A Milano avrei fatto lockdown 10 giorni fa. Tampone rapido? Non è lasciapassare sociale' - colvieux : RT @HuffPostItalia: Crisanti: 'A Milano avrei fatto lockdown 10 giorni fa. Tampone rapido? Non è lasciapassare sociale' - doomboy : RT @HuffPostItalia: Crisanti: 'A Milano avrei fatto lockdown 10 giorni fa. Tampone rapido? Non è lasciapassare sociale' - PoentaSchie : RT @HuffPostItalia: Crisanti: 'A Milano avrei fatto lockdown 10 giorni fa. Tampone rapido? Non è lasciapassare sociale' -