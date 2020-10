Cresce la tensione politica. Appello di Conte all'opposizione: 'È il momento di restare uniti' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Prima alla Camera poi al Senato il presidente del Consiglio ha difeso e rivendicato la linea del governo nell'ultimo Dpcm. Dura la risposta dal centrodestra che lo accusa di aver ignorato il dialogo Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Prima alla Camera poi al Senato il presidente del Consiglio ha difeso e rivendicato la linea del governo nell'ultimo Dpcm. Dura la risposta dal centrodestra che lo accusa di aver ignorato il dialogo

repubblica : Monte Bianco, cresce la tensione tra Italia e Francia: Macron vuole la vetta - LegaSalvini : DA CATANIA A TORINO LA PROTESTA NELLE PIAZZE. E LA TENSIONE SOCIALE ADESSO CRESCE - RitaTagliaferri : Attenzione caro Macron, la Francia è sotto attacco e tu pensi di fregare la vetta del Monte Bianco all'Italia? Atte… - amsicora27 : RT @bangigiangi: #sslazio Cresce la tensione per la partita di stasera...certo non paragonabile a LazioVicenza LazioMaiorca LazioManUtd Laz… - bangigiangi : #sslazio Cresce la tensione per la partita di stasera...certo non paragonabile a LazioVicenza LazioMaiorca LazioMan… -

Prima alla Camera poi al Senato il presidente del Consiglio ha difeso e rivendicato la linea del governo nell'ultimo Dpcm. Dura la risposta dal centrodestra che lo accusa di aver ignorato il dialogo ...

Non c’è rimbalzo, borse piatte

di Paolo Gila 29 ottobre 2020 Dopo il forte calo di ieri non si è verificato il rimbalzo dei listini, ancora una volta intimoriti dall’ondata della pandemia e dalla crescente tensione sul versante ...

