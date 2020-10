Cremona | inaugurato il nuovo triage | ' barriera' anti-Covid all' ospedale

(Di giovedì 29 ottobre 2020), 20 ottobre 2020 - E' attiva la nuova struttura per ilcostruita negli ultimi mesi per tenere sotto controllo l'epidemia di-19 . Medici con l'Africa Cuamm ha presentato oggi all' ...

Cremonaoggi : Lavori conclusi: inaugurato il polo scolastico di Castelvetro Piacentino #cremona #cremonaoggi #bonaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona inaugurato

Il Giorno

Cremona, 20 ottobre 2020 - E' attiva la nuova struttura per il triage costruita negli ultimi mesi per tenere sotto controllo l’epidemia di Covid-19. Medici con l’Africa Cuamm ha presentato oggi ...In Emilia Romagna sono stati girati molti capolavori ed è in questa terra che sono nati o si sono formati alcuni dei più celebri registi italiani: da Pier Paolo Pasolini ai fratelli Bertolucci, da Fed ...