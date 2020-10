CR7, che svirgolata: "Il tampone? Cavolata" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Infuriato per aver saltato la sfida con Messi, Ronaldo attacca: "Sto benissimo". Il ministro Bellanova: "Parole gravi, deve scusarsi" Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Infuriato per aver saltato la sfida con Messi, Ronaldo attacca: "Sto benissimo". Il ministro Bellanova: "Parole gravi, deve scusarsi"

ciropellegrino : E anche #CristianoRonaldo col suo commento sui tamponi #COVID19 ha fatto pena. Dovrebbe chiedere non scusa, ma di… - GPincini : RT @linea_inter: 3 gol annullati ad alVARo ‘Suarez’ #Morata, autogol di #Chiesa, rigore comico di #Bernardeschi, espulsione goffa di #Demir… - pierodallerive : RT @DVACMILAN: Quella spinta nervosa di Bernardeschi è chiara. Non c'è più con la testa. Sono isterismi di gelosia sul fatto che ormai CR7… - NicolaEuropa : @realvarriale Ma potrebbe chiedere ai tifosi delle altre squdre e ai calciatori, cosa ne pensano? credo che molti… - TitiRode : RT @rtl1025: ?? Il tampone Covid? 'E' una c...ata': è il giudizio che dà, in un commento su Instagram, #CristianoRonaldo. 'Pcr is bullshit',… -