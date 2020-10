Covid, von der Leyen: “Se non agiamo travolgerà i servizi sanitari” (Di venerdì 30 ottobre 2020) La situazione epidemiologica nell’Ue “è molto seria. Salgono i nuovi casi, salgono i ricoveri e i decessi. Non velocemente” come in primavera, “per fortuna, perché oggi capiamo meglio come trattare i pazienti malati di Covid-19. Ma la diffusione” del coronavirus Sars-CoV-2 “travolgerà i servizi sanitari, se non agiamo con urgenza”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “Capisco che le persone siano stanche – continua von der Leyen – tutte le politiche sono importanti. Ma la cosa più importante è indossare una mascherina”, lavarsi spesso le mani, “evitare le folle, i contatti ravvicinati e i luoghi chiusi con scarsa ventilazione. In questo modo, tutti ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 ottobre 2020) La situazione epidemiologica nell’Ue “è molto seria. Salgono i nuovi casi, salgono i ricoveri e i decessi. Non velocemente” come in primavera, “per fortuna, perché oggi capiamo meglio come trattare i pazienti malati di-19. Ma la diffusione” del coronavirus Sars-CoV-2 “travolgerà isanitari, se noncon urgenza”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der. “Capisco che le persone siano stanche – continua von der– tutte le politiche sono importanti. Ma la cosa più importante è indossare una mascherina”, lavarsi spesso le mani, “evitare le folle, i contatti ravvicinati e i luoghi chiusi con scarsa ventilazione. In questo modo, tutti ...

