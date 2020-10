Covid: Usa, quasi 79mila casi in 24 ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri quasi 79mila casi di coronavirus contro gli oltre 73mila di martedì: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Gli Stati Uniti hanno registrato ieridi coronavirus contro gli oltre 73mila di martedì: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo ...

Agenzia_Ansa : In Cina i casi sono in risalita. Negli Usa più di 73mila in 24 ore #Covid-19 #ANSA - Agenzia_Ansa : Il #Covid spaventa le Borse. Male Wall Street, Milano-4% Timori sui listini in #Usa ed #Europa per la diffusione de… - Agenzia_Ansa : La #Germania verso un '#lockdown light'. Negli #Usa più di 73mila casi in 24 ore #COVID-19 #ANSA - iconanews : Covid: Usa, quasi 79mila casi in 24 ore - BulletThinker : @LiutoGiusto Se applicasse gli stessi metodi che usa per minimizzare gli sbarchi dei clandestini (media mobile con… -