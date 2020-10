Covid, una strage al giorno: altri 217 morti, su anche contagi e ricoveri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo record di contagi in Italia: sono 26.831 i nuovi casi registrati di Covid-19, con 217 decessi in più (contro i 205 di ieri). I ricoveri sono quasi mille in più, con 115 in terapia intensiva, che ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo record diin Italia: sono 26.831 i nuovi casi registrati di-19, con 217 decessi in più (contro i 205 di ieri). Isono quasi mille in più, con 115 in terapia intensiva, che ...

CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - tancredipalmeri : Gravissimo post di Cristiano Ronaldo, dicendo che “il tampone Covid è una str...ata” ??????? - fattoquotidiano : Mamma positiva al Covid organizza una festa di compleanno per il figlio: la nonna di un invitato viene contagiata e… - CorrispondenzaR : ?? Covid: una Norimberga per “crimini di pace”? ?? - carlaesamuel : RT @nonmeloricordoo: In teoria li censurano quando parlano del COVID perché il #GFVIP dovrebbe essere un programma per staccare dalla realt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid una Covid, scoperta una nuova variante del virus La Stampa Casa, i mega-trend innescati dal Covid raccontati in un ebook

Casa e ufficio, hotel e appartamenti da affittare a breve, negozi, cinema, teatri e musei: sono i luoghi della nostra quotidianità che cambiano. Ecco allora una bussola per capire il mondo nuovo che a ...

Coronavirus, Boschi (Iv) a Conte: “Si è impegnato a evitare lockdown, ma forse questa promessa dovrà essere smentita a breve”

La deputata di Italia viva in Aula risponde al premier: "Noi al suo fianco, ma non siamo 'yes men'". Guarda [VIDEO] ...

Casa e ufficio, hotel e appartamenti da affittare a breve, negozi, cinema, teatri e musei: sono i luoghi della nostra quotidianità che cambiano. Ecco allora una bussola per capire il mondo nuovo che a ...La deputata di Italia viva in Aula risponde al premier: "Noi al suo fianco, ma non siamo 'yes men'". Guarda [VIDEO] ...