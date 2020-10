Covid, sindaco Natale: “A Casal di Principe malati non ricoverati per mancanza di posti letto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Contagi fuori controllo con malati di Covid che presentano insufficienza respiratoria che non vengono ricoverati per mancanza di posti letto nei reparti ospedalieri dedicati al Coronavirus. E tempi troppo lunghi per i tamponi, con tempi di quasi due settimane tra la richiesta, l’effettuazione e l’esito. A denunciare la situazione è il sindaco di Casal di Principe (Caserta) Renato Natale. “Non c’è più tempo, bisogna fare presto se non vogliamo iniziare a celebrare i funerali di chi non ce la farà” scrive in una lettera indirizzata all’Asl di Caserta e al suo direttore Ferdinando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi(Ce) – Contagi fuori controllo condiche presentano insufficienza respiratoria che non vengonoperdiletto nei reparti ospedalieri dedicati al Coronavirus. E tempi troppo lunghi per i tamponi, con tempi di quasi due settimane tra la richiesta, l’effettuazione e l’esito. A denunciare la situazione è ildidi(Caserta) Renato. “Non c’è più tempo, bisogna fare presto se non vogliamo iniziare a celebrare i funerali di chi non ce la farà” scrive in una lettera indirizzata all’Asl di Caserta e al suo direttore Ferdinando ...

Caro sindaco Sala, #Milanononsiferma ma nemmeno il Covid: aspettiamo che torni marzo? Il Fatto Quotidiano

Fioravanti e Stallone incontrano "on line" commercianti e lavoratori: "Vi siamo vicini"

Appuntamento alle ore 19 di oggi, giovedì 29 ottobre, con sindaco e assessore al Commercio ASCOLI PICENO – La diffusione del coronavirus Covid-19 sta mettendo in crisi non solo il sistema sanitario ma ...

Nusco – La minoranza chiede al Sindaco De Mita di programmare azioni comuni atte a fronteggiare la diffusione del contagio

Nusco – I consiglieri di minoranza, Francesco Biancaniello, Lucio Molinario, Amato Natale e Antonio Della Fortuna, a seguito delle notizie di questi giorni, relative al contagio da covid 19 che ha inv ...

