Covid | Ricciardi | “Negli ospedali è l’inferno”

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Redazione “Già in questo momento la situazione, rispetto alla pandemia, è fuori controllo nelle grandi aree metropolitane: si vive l’inferno nei pronto soccorso. Con centinaia di ambulanze bloccate per l’incapacità deglidi assorbire gli arrivi, e anche per una lezione non imparata rispetto al ritorno del contagio in ospedale”. Lo ha detto Walter, consulente …: “Negliè l’inferno” Impronta Unika.