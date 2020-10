Covid, record di casi in Germania: 16mila in 24 ore. Francia: ‘Stimiamo un milione di positivi’. Uk, studio: ‘100mila contagi al giorno’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut segnala che per la prima volta la Germania ha superato la soglia dei 16mila casi giornalieri. Per la precisione, Berlino conta 16.774 nuove infezioni, con altre 89 vittime. Il Paese è in attesa di capire se la scelta di ieri della Cancelliera Angela Merkel riguardo a un lockdown light che scatterà da lunedì 2 novembre, con la chiusura di ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, riuscirà a invertire il trend. “Siamo in a situazione drammatica che ci riguarda tutti, senza eccezione – ha detto Merkel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) I Paesi europei non smettono di far registrare nuovidi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut segnala che per la prima volta laha superato la soglia deigiornalieri. Per la precisione, Berlino conta 16.774 nuove infezioni, con altre 89 vittime. Il Paese è in attesa di capire se la scelta di ieri della Cancelliera Angela Merkel riguardo a un lockdown light che scatterà da lunedì 2 novembre, con la chiusura di ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, riuscirà a invertire il trend. “Siamo in a situazione drammatica che ci riguarda tutti, senza eccezione – ha detto Merkel ...

Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - LegaSalvini : ?? IN ITALIA RECORD DI SBARCHI NONOSTANTE IL COVID, #ZOFFILI: 'IL GOVERNO INCORAGGIA LE PARTENZE' Secondo i dati de… - Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi, quasi 22 mila. Le vittime sono 221 #ANSA - zazoomblog : Covid: Bulgaria 2.760 casi in 24 ore è nuovo record - #Covid: #Bulgaria #2.760 #nuovo #record - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, nuovo record di contagi: 16.774 in 24 ore -