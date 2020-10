Covid, ospedali a rischio collasso in Campania, Liguria, Umbria (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Valle d?Aosta su 116 posti letto di area medica, 100 sono già occupati da pazienti Covid: l?86,2 per cento. La piccola regione autonoma non può reggere, tenendo conto che... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Valle d?Aosta su 116 posti letto di area medica, 100 sono già occupati da pazienti: l?86,2 per cento. La piccola regione autonoma non può reggere, tenendo conto che...

Corriere : Primario del Sacco: «Ospedali di Milano al collasso, avanti così la gente morirà sulle ambulanze» - Davide : Gustoso sottogenere della narrativa negazionista (il termine non è granché, ma fin troppo lusinghiero per costoro):… - MediasetTgcom24 : Covid, ospedali sotto pressione: il Piemonte chiede aiuto all'Esercito #regionepiemonte - luca_tata : RT @hofattotardi: Smonto da una notte infernale. Fuori da ogni ospedale ci sono decine di ambulanze FERME con pazienti #Covid_19 che gli os… - iosonomolti : RT @fdragoni: 'Se si interviene precocemente si blocca la risposta iper-immunitaria e i polmoni non vengono devastati. E quando poi abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ospedali Covid, ospedali a rischio collasso in Piemonte, Liguria, Umbria Il Messaggero Covid. A Latina posti letto Covid anche nella cappella dell’ospedale Goretti. La conferma della Asl

La Asl spiega di star lavorando a “tutte le possibili strategie per fronteggiare l’arrivo di pazienti Covid”. E tra le ipotesi di lavoro vi è anche quella di destinare la Cappella come area di degenza ...

Allarme al Pronto Soccorso di Chivasso, barelle finite

Allarme al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. Il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, segnala che questa mattina la situazione si è fatta critica a causa dell'iperafflusso ...

La Asl spiega di star lavorando a “tutte le possibili strategie per fronteggiare l’arrivo di pazienti Covid”. E tra le ipotesi di lavoro vi è anche quella di destinare la Cappella come area di degenza ...Allarme al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. Il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, segnala che questa mattina la situazione si è fatta critica a causa dell'iperafflusso ...