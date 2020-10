Covid, Oms: 10 milioni di casi in Europa, 1,5 milioni in una settimana (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Europa ha registrato la più alta incidenza settimanale di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, con oltre 1,5 milioni di positivi segnalati negli ultimi 7 giorni. Il numero totale di contagi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'ha registrato la più alta incidenzale didi-19 dall'inizio della pandemia, con oltre 1,5di positivi segnalati negli ultimi 7 giorni. Il numero totale di contagi ...

Agenzia_Ansa : La #Russia ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 'la registrazione accelerata' del suo #vaccino… - Adnkronos : #Covid, #Palù: '#Cina zitta per 4 mesi, Oms l'ha lodata' - Agenzia_Ansa : L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno s… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Oms: 'Dieci milioni di casi di Covid in Europa, 1,5 solo nell'ultima settimana' - leggoit : Covid, Oms: «Dieci milioni di casi in Europa, 1,5 milioni in una settimana» -