Covid, nelle ultime 24 ore 1.018 nuovi casi e nove morti. E nel weekend di Ognissanti la Liguria diventa zona rossa. Ridotta al 60% la capienza dei bus | Il testo dell’ordinanza sui trasporti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quasi mille (957) i pazienti negli ospedali, 50 in terapia intensiva. Esteso agli over 75 il bando "trasporto in sicurezza”, ovvero la possibilità di presentare domanda di voucher (entro il 31 dicembre) per ottenere una carta prepagata da 250 euro da spendere sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc) Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quasi mille (957) i pazienti negli ospedali, 50 in terapia intensiva. Esteso agli over 75 il bando "trasporto in sicurezza”, ovvero la possibilità di presentare domanda di voucher (entro il 31 dicembre) per ottenere una carta prepagata da 250 euro da spendere sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc)

Corriere : Caos trasporti, inutilizzati 180 milioni. E i pullman privati restano nelle rimesse - Agenzia_Italia : Covid: in Germania oltre 16 mila nuovi contagi nelle 24 ore - stanzaselvaggia : Il Covid sta rientrando prepotentemente nelle Rsa milanesi: Città di Bollate(53 ospiti su 55 col Covid), Nuovo Foco… - uslnordovest : #Covid nelle #Rsa: #screening con oltre 10mila test antigenici rapidi per ospiti e operatori ?? Per saperne di più:… - angosciato : RT @ssimonxo: ?? ATTENZIONE ?? Nelle ultime ore sta girando un video di una negazionista che è entrata nella sala d’aspetto del pronto socco… -