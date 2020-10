Covid, Miozzo (pres. CTS): “Se situazione dovesse peggiorare, nuovo lockdown tra 15 giorni” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “La situazione in Italia è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamo rispettare il distanziamento, ridurre i contatti a rischio contagio. Questo è l’ultimo tentativo per evitare il lockdown”. “Per capire se le misure funzionan, dobbiamo attendere due settimane altrimenti si deve passare ad un intervento più radicale come fatto a marzo-aprile“, con queste parole, Agostino Miozzo, presidente … L'articolo Covid, Miozzo (pres. CTS): “Se situazione dovesse peggiorare, nuovo lockdown tra 15 giorni” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Lain Italia è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamo rispettare il distanziamento, ridurre i contatti a rischio contagio. Questo è l’ultimo tentativo per evitare il”. “Per capire se le misure funzionan, dobbiamo attendere due settimane altrimenti si deve passare ad un intervento più radicale come fatto a marzo-aprile“, con queste parole, Agostinoidente … L'articolo. CTS): “Setra 15 giorni”

