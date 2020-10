Covid | lo studio psicologico | “I ‘baby boomers’ percepiscono meno il rischio”

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Le reazioni al Covid-19, come il rispetto del distanziamento fisico e sociale, cambiano da generazione a generazione. Questa l’intuizione di molti, che adesso il mondo accademico ha reso evidenza comprovata. I baby boomers (1946-1964) percepiscono il rischio di contrarre il virus in maniera nettamente minore rispetto ai Millennials (1981-1996) o alla Generazione Z (1997-2012). Questi i risultati del recente studio ‘Social distancing in response to the novel coronavirus (COVID-19) in the United States’ pubblicato da Nina B. Masters e colleghi su PlosOne. Oltre 700 i partecipanti delle diverse coorti generazionali statunitensi, e tre trend fondamentali da valutare: “rischio percepito su una scala da 0 a 100%”, “distanziamento fisico di almeno 6 piedi (1 m, ndr)” e cambiamenti nei comportamenti tra cui: “andare al lavoro, a scuola, avere incontri con colleghi, compagni di classe, amici, andare in un club o in un bar, al ristorante o uscire insieme ai propri figli”.