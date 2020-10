Covid: Lega Pro, governo aiuti club con credito d'imposta (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - I club di Serie C stanno facendo "sacrifici importanti, specie di natura economica ed organizzativa, e l'introduzione dei tamponi rapidi sarebbe di grande aiuto. Inoltre, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Idi Serie C stanno facendo "sacrifici importanti, specie di natura economica ed organizzativa, e l'introduzione dei tamponi rapidi sarebbe di grande aiuto. Inoltre, ...

ROMA (ITALPRESS) - Tante certezze e poche sorprese nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia andato in scena oggi. Si inizia a delineare il tabellone che ha ...

