Covid, le Regioni con più nuovi casi sono Lombardia e Campania (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Lombardia continua a essere la Regione con il maggior numero di nuovi contagi di coronavirus: 7.339 contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 42.684 tamponi. Segue ancora la Campania con 3.103 nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lacontinua a essere la Regione con il maggior numero dicontagi di coronavirus: 7.339 contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 42.684 tamponi. Segue ancora lacon 3.103...

petergomezblog : “Chiudere ristoranti, cinema e palestre”: tutto previsto nello ‘Scenario 3’ del piano anti-Covid di 20 giorni fa. E… - Corriere : In questi mesi molte coalizioni di imprese di trasporto privato, rimaste senza lavoro, si sono viste chiudere le po… - GiovanniToti : Il Commissario #Arcuri ha firmato le deleghe per autorizzare la #Regioni ad agire sul potenziamento della rete ospe… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vertice governo-Regioni. Il ministro @F_Boccia : 'Disponibili fino a 10.300 posti in terapia #intensiva. Stop alle polemi… - joska1978 : Dati covid del 29 ottobre. Situazione Regioni Italiane e in Sicilia. Statistiche sui posti di terapia intensiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni Covid, Regioni: Risorse per servizi aggiuntivi Tpl vanno aggiornate Il Messaggero COVID: TERAPIA INTENSIVA, MARSILIO, “ATTUALMENTE 119 POSTI, AL LAVORO PER ALTRI 51, AD OGGI OCCUPATI SOLO 26”

L’AQUILA – L’attuale dotazione di posti di terapia intensiva in Abruzzo è di 119, ottenuta aggiungendo 25 posti (e non 7) di nuova realizzazione; altri 51 sono in corso di realizzazione per raggiunger ...

FVG: 8 milioni di euro destinati a residenze anziani e disabili

“In questo assestamento abbiamo deciso di stanziare 8 milioni di euro a ristoro delle maggiori spese sostenute dalle residenze anziani e ...

L’AQUILA – L’attuale dotazione di posti di terapia intensiva in Abruzzo è di 119, ottenuta aggiungendo 25 posti (e non 7) di nuova realizzazione; altri 51 sono in corso di realizzazione per raggiunger ...“In questo assestamento abbiamo deciso di stanziare 8 milioni di euro a ristoro delle maggiori spese sostenute dalle residenze anziani e ...