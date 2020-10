Covid Italia, bollettino oggi 29 ottobre: 26.831 casi in 24 ore, 217 morti. Oltre 200mila tamponi (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 29 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazioneinin base aldi292020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati...

Secondo i dati de… L'età media dei contagiati è 40 anni. L'epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'Italia. L'Esecutivo ha deciso di non prorogare la norma. Le aziende che dovessero finire i soldi della Cig potrebbero licenziare. I dati di oggi sul coronavirus in Italia. Covid, i nuovi contagiati continuano a salire: 26.831, 217 i morti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Primo incontro in Banca d'Italia tra l'amministrazione e i sindacati interni sul tema di un ritorno ad un piu' ampio utilizzo dello smart working, come ...

Coronavirus, in italia nuovo record di casi (26.831) e tamponi (201.452)

I nuovi casi di contagio registrati giovedì 29 ottobre sono 26.831, rispetto ai 24.991 di mercoledì. “Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in ...

