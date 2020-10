Covid, in pronto soccorso +41% accessi per motivi respiratori-infettivi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Nei pronto soccorso degli ospedali della Soreu Metropolitana di Milano oggi si è registrato un incremento relativo degli accessi per motivi respirativi e infettivi, 41%,. Lo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Neidegli ospedali della Soreu Metropolitana di Milano oggi si è registrato un incremento relativo degliperrespirativi e, 41%,. Lo ...

A parità degli altri elementi, dunque, più alta è la concentrazione di virus, maggiore è la probabilità di contagio». Una simulazione in 3D realizzata dai ricercatori dellOs ...

Covid: muore anziana in Irpinia, sospetto focolaio in Rsa

E' rimasta soltanto poche ore in ospedale ed è morta per le complicazioni dovute al covid 19. Un'anziana di 87 anni, ricoverata in una Rsa di Mirabella Eclano, e' la diciannovesima vittima nell ...

