Covid | in Germania 16mila nuovi contagi Veran | In Francia un milione di portatori sani

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo record digiornalieri da Coronavirus in: oltre 16 milain 24 ore segnala il Robert Koch Institut, mentre il numero delle vittime sono aumentate di 89 morti. La ...

Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - LaStampa : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown - Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - luisaloffredo28 : La seconda ondata di #Covid fa richiudere l’Europa: il ritorno al lockdown di Francia e Germania e le strette degli… - DarioPanzac89 : RT @RaiStudio24: Vi aspettiamo a #Studio24 alle 9:45 su @RaiNews con @TeresaBellanova, A. #Crisanti, A. Ghisleri (@EuromediaR), A. Alfieri,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Il capo del Comitato Scientifico Agostino Miozzo ha parlato al Corriere della Sera a proposito della grave situazione per la seconda ondata del Coronavirus ... Le stesse misure le ha adottate oggi la ...Seminario online in inglese in collaborazione con l'Università di Potsdam. Il seminario si terrà a partire da fine Novembre, saranno riconosciuti 2 cfu.