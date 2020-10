Covid | in Germania 16 774 contagi in 24 ore | nuovo record

Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - LaStampa : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown - Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - MariaAversano1 : RT @allenatorebis: Mentre una marea di imbecilli destroidi sobillano le piazza contro il #Dpcm in ????, #Germania e #Francia copiano le misur… - icittadini : La seconda ondata di Covid fa richiudere l’Europa: il ritorno al lockdown di Francia e Germania e le strette degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

a causa proprio della reimposizione di nuove misure di lockdown per contenere l’epidemia di coronavirus che avrebbe colpito l’attività produttiva. Quali misure, di grazia? In Germania non è in vigore ...(ANSA) - BERLINO, 29 OTT - Il Robert Koch Institut ha segnalato per la prima volta oltre 16 mila nuovi contagi in 24 ore in Germania. Il numero dei casi d'infezione registrato è 16.774 e ci sono state ...