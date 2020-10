Covid | in Abruzzo nuovo record di casi 482 positivi e 6 decessi | 3710 tamponi | positivi al 12 | 9%

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Aquila - Sono 482 i nuovidi coronavirus accertati nelle ultime ore in. Come sta accadendo ormai quotidianamente, si tratta del dato più alto mai registrato. Sono emersi dall'analisi di 3.710: è risultato positivo il 12,99% dei campioni analizzati, cioè la percentuale più alta delle ultime settimane. Sei irecenti: il bilancio delle vittime sale a 540. Gli attualmentesuperano quota 5.400 e, di conseguenza, aumentano i ricoveri. Dei nuovi, 183, cioè il 37,96%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il paziente più giovane ha otto mesi, il più anziano ha 99 anni. Icon età inferiore ai 19 anni sono 75: 19 in ...

L’attuale situazione di emergenza sanitaria per Covid-19 e gli ultimi Dpcm hanno fermato le attività ... per l’ampiezza dei locali un punto di riferimento per l’intero Abruzzo. Siamo in attesa anche ...Sale rapidamente il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo. Con i 482 nuovi casi odierni, al netto dei decessi e delle guarigioni, si registrano 415 malati in più, che portano il ...