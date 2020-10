Covid | il piano di Cts e Ministero | un saturimetro a ogni famiglia per capire se è polmonite

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Aldella Salute si sta studiando di consegnare unper. Dell'ipotesi se ne è discusso anche nel Comitato tecnico scientifico, fa sapere Luca Richeldi, pneumologo primario al Gemelli e presidente della Società italiana di pneumologia nonché membro del Cts. In un'intervista a la Repubblica, Richeldi ha spiegato: "E' uno strumento semplicissimo da usare e ci dice quanto ossigeno abbiamo ne sangue. Se il livello è più basso di 90 bisogna avvertire il medico e ci dice se siamo a rischio". Perché, come spiega Richeldi, "il rischio delè proprio lainterstiziale".

Il governo avrebbe dovuto usare i mesi estivi per evitare una seconda ondata o comunque per preparare i trasporti, la scuola, per strutturare un piano per il tracciamento dei tamponi e dei contagi.Nel dibattito di oggi si accosta spesso la crisi del post Covid-19 all'economia di guerra e il Recovery Plan al Piano Marshall del 1947. Ci si dimentica che a quest'ultimo nel nostro Paese seguì, nel ...