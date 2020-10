Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo gli ultimi dati trapelati sarebbero 7.832 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella Regione Lombardia. Coronavirus in Lombardia, 7.832 nuovi casi nelle ultime 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo gli ultimi dati trapelati sarebbero 7.832 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella. Coronavirus in, 7.832 nuovi casi nelle ultime 24 ore su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo punto tamponi a Valdobbiadene: 322 positivi e 3 decessi nella Marca TrevisoToday CRONACA: NIZZA, attacco terroristico in CATTEDRALE, 3 morti, le VITTIME DECAPITATE, VIDEO

La Francia, già scossa dall'epidemia senza controllo del CORONAVIRUS, torna a tremare. Un nuovo ATTACCO TERRORISTICO si è concretizzato a Nizza, a sole due settimane di distanza dalla decapitazione de ...

Il Covid dilaga: sei morti e 482 nuovi positivi. Teramo ancora la più colpita con 196 casi. Allarme focolai

Un'altra giornata nera do un ottobre che termina nel segno dell'esplosiobe dei contagi da coronavirus. In Abruzzo, idati aggiornati al 29 ottobre, fanno registrata 482 ...

