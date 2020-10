Covid, il bollettino del 29 ottobre: 26.831 i nuovi contagi e 217 morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino del 29 ottobre diffuso poco fa dal Ministero della Salute. Sono 26.831 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di circa 200mila tamponi eseguiti. In aumento anche i pazienti positivi al Covid deceduti nell’ultimo giorno, sono 217, cioè +12 su ieri quando erano stati comunicati 24.991 nuovi contagi e 205 morti, per 198.952 tamponi eseguiti. Continua la crescita delle terapie intensive dove ci sono ad oggi 1.651 pazienti, in aumento di 115 unità su ieri quando si era arrivati a 1.536 ricoveri nei reparti di rianimazione. (in aggiornamento) Blogo.it. Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia secondo ildel 29diffuso poco fa dal Ministero della Salute. Sono 26.831 iregistrati nelle ultime 24 ore a fronte di circa 200mila tamponi eseguiti. In aumento anche i pazienti positivi aldeceduti nell’ultimo giorno, sono 217, cioè +12 su ieri quando erano stati comunicati 24.991e 205, per 198.952 tamponi eseguiti. Continua la crescita delle terapie intensive dove ci sono ad oggi 1.651 pazienti, in aumento di 115 unità su ieri quando si era arrivati a 1.536 ricoveri nei reparti di rianimazione. (in aggiornamento) Blogo.it.

