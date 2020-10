Covid | il bollettino del 29 ottobre | 26 831 i nuovi contagi e 217 morti | Boccia sulle terapie intensive | “Pronti 10 300 posti”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia secondo ildel 29diffuso poco fa dal Ministero della Salute. Sono 26.831 iregistrati nelle ultime 24 ore a fronte di circa 200mila tamponi eseguiti. In aumento anche i pazienti positivi aldeceduti nell’ultimo giorno, sono 217, cioè +12 su ieri quando erano stati comunicati 24.991e 205, per 198.952 tamponi eseguiti. Continua la crescita delledove ci sono ad oggi 1.651 pazienti, in aumento di 115 unità su ieri quando si era arrivati a 1.536 ricoveri nei reparti di rianimazione.del 29, le regioni con più casi La ...

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino del #29ottobre: 26.831 nuovi casi e 201.452 tamponi - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - StampaVercelli : Covid, in provincia i contagi salgono ancora: +69 nelle ultime 24 ore. E ci sono anche due morti. Il bollettino di… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 29 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 266.077 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 268.987 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Sono 56 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus in Sicilia a fronte dei complessivi 789 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato ...