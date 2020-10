Covid, i termoscanner cancellano la memoria: i medici fanno chiarezza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessandro Nunziati I termoscanner, usati per misurare la temperatura in scuole, aziende, negozi e aeroporti, potrebbero danneggiare la ghiandola pineale nel cervello, causando gravi danni alla memoria. Almeno secondo un post condiviso migliaia di volte su Facebook che sta scatenando il panico tra chi, per motivi di lavoro e studio, si sottopone al controllo quotidianamente. Ma gli … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessandro Nunziati I, usati per misurare la temperatura in scuole, aziende, negozi e aeroporti, potrebbero danneggiare la ghiandola pineale nel cervello, causando gravi danni alla. Almeno secondo un post condiviso migliaia di volte su Facebook che sta scatenando il panico tra chi, per motivi di lavoro e studio, si sottopone al controllo quotidianamente. Ma gli … Impronta Unika.

I termoscanner, usati per misurare la temperatura in scuole ... Ma gli esperti rassicurano che “non c’è nulla di vero”: si tratta dell’enesima fake news sul coronavirus. A smentire la notizia virale è ...

L’acquisto dei termoscanner è stato annunciato pochi giorni fa dal sindaco Ciarapica "ma – spiega – non rappresenta una tardiva applicazione del protocollo anti Covid, è stata invece una scelta ...

