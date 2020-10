Covid, Galli: Siamo ai livelli di marzo. Lockdown a Napoli? Sì. De Luca ha capito prima degli altri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal punto di vista della gravità dei casi, “a Milano vediamo esattamente la stessa situazione che vedevamo a marzo. Al Sacco abbiamo già riconvertito tutto e, su 300 ricoverati Covid, abbiamo 19 intubati e 47 con il casco: abbiamo riempito tutto quello che avevamo ulteriormente aperto”. Lo ha spiegato durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’università Statale di Milano e primario dell’Ospedale Sacco, sottolineando che “a una situazione disperata ci Siamo vicini, anche se non ci Siamo ancora”. In merito all’ipotesi di un Lockdown per città specifiche come Milano e Napoli, ha risposto: “mi sono trovato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal punto di vista della gravità dei casi, “a Milano vediamo esattamente la stessa situazione che vedevamo a. Al Sacco abbiamo già riconvertito tutto e, su 300 ricoverati, abbiamo 19 intubati e 47 con il casco: abbiamo riempito tutto quello che avevamo ulteriormente aperto”. Lo ha spiegato durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Massimo, professore ordinario di Malattie infettive all’università Statale di Milano erio dell’Ospedale Sacco, sottolineando che “a una situazione disperata civicini, anche se non ciancora”. In merito all’ipotesi di unper città specifiche come Milano e, ha risposto: “mi sono trovato ...

