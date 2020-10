Covid, Galli: “Il lockdown ci sarà, faremo come in Francia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervenuto ieri sera ad Agorà, il professor Galli del Sacco di Milano ha spiegato che il lockdown generalizzato prima o poi sarà necessario. Mentre l’Italia intera protesta per le chiusure contenute nel dpcm, molti esperti virologi e medici avvertono il governo e l’opinione pubblica che la situazione degli ospedali è tutt’altro che rosea. Tra questi, … L'articolo Covid, Galli: “Il lockdown ci sarà, faremo come in Francia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervenuto ieri sera ad Agorà, il professordel Sacco di Milano ha spiegato che ilgeneralizzato prima o poi sarà necessario. Mentre l’Italia intera protesta per le chiusure contenute nel dpcm, molti esperti virologi e medici avvertono il governo e l’opinione pubblica che la situazione degli ospedali è tutt’altro che rosea. Tra questi, … L'articolo: “Ilci sarà,in Francia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

