Covid, cala il numero dei positivi nel Sannio: 56 nuovi guariti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – cala il numero dei positivi in provincia di Benevento, passando dai 619 della giornata di ieri, ai 576 della giornata di oggi. A fronte di ciò si registra un notevole aumento delle persone guarite: 56. Per fortuna non si registra nessun deceduto. Di seguito il bollettino dell'Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

